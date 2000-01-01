Сапогова (Исметова) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогова (Исметова) Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапогов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сапогов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапогов Александр

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