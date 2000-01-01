Сапогова (Исметова) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапогов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сапогов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапогов Александр