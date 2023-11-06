Носков Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1984

Отец: Носков Сергей Михайлович

Мать: Носкова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.2009

Дочь: Носкова Арина Денисовна

Мать ребёнка: Носкова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.2009

Дочь: Носкова Кристина Денисовна

Мать ребёнка: Носкова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Ирина Николаевна

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