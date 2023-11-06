Носков Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1984
Отец: Носков Сергей Михайлович
Мать: Носкова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.2009
Дочь: Носкова Арина Денисовна
Мать ребёнка: Носкова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.2009
Дочь: Носкова Кристина Денисовна
Мать ребёнка: Носкова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Ирина Николаевна