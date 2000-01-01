Большаков Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.?

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?

Отец: Большаков Сергей Анатольевич

Мать: Большакова Татьяна

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