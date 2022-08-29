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Харитонов Федор

Место рождения

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1748 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое
Рождение ребёнка
1737

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1739

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748

Сын: Харитонов Иван 3

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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