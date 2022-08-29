Харитонов Федор
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое
Рождение ребёнка
1737
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
1739
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
1748
Сын: Харитонов Иван 3
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно