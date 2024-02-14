Мухаметов Хасян
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1946
Рождение ребёнка
28.04.1948
Рождение ребёнка
04.12.1952
Рождение ребёнка
01.01.1955
Смерть
Неизвестно