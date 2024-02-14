Мухаметов Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметов Хасян

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Рождение ребёнка
12.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Рождение ребёнка
28.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Сабирова) Зяйтуня

Смерть
Неизвестно

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