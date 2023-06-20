Aleksey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aleksey

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

1883 г.р.
1885 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wladimir

Мать: Feodosia Mikhailova

Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Ekaterina

Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva

Рождение ребёнка
?.12.1885

Сын: Daniil

Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva

Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Simeon

Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva

Смерть
Неизвестно

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