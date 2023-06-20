Aleksey
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Wladimir
Мать: Feodosia Mikhailova
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Ekaterina
Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva
Рождение ребёнка
?.12.1885
Сын: Daniil
Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Simeon
Мать ребёнка: Evfimiya Afanasjeva
Смерть
Неизвестно