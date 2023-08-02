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Симонова Васса Гурьевна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Лихачев Гурий Кононович

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Симонов Тихон Кондратьевич

Отец ребёнка: Симонов Кондрат Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1870

Муж: Симонов Кондрат Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1870

Сын: Симонов Матвей Кондратьевич

Отец ребёнка: Симонов Кондрат Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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