Симонова Васса Гурьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Лихачев Гурий Кононович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Симонов Тихон Кондратьевич
Отец ребёнка: Симонов Кондрат Федосеевич
Бракосочетание
06.02.1870
Рождение ребёнка
15.11.1870
Сын: Симонов Матвей Кондратьевич
Отец ребёнка: Симонов Кондрат Федосеевич
Смерть
Неизвестно