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Васильевский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевский Михаил (1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда. Жена его Миропия Афиногеновна (1831-?), лочь священника Афиногена Тихви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Васильевская) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Васильевская) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Васильевский Николай Михайлов

Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Васильевский Николай Михайлович (ок. 1870 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Михаила Васильевского. Служил священником в том же селе. Жена его Юлия Федоровна (18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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