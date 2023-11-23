Васильевский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Васильевский Михаил (1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда. Жена его Миропия Афиногеновна (1831-?), лочь священника Афиногена Тихви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Васильевская) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Васильевская) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Васильевский Николай Михайлов
Мать ребёнка: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Васильевский Николай Михайлович (ок. 1870 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Михаила Васильевского. Служил священником в том же селе. Жена его Юлия Федоровна (18... Показать все
Смерть
Неизвестно