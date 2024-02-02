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Воронин Иван Маркович

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

11.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1885

Отец: Воронин Марк Гаврилов

Мать: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
12.11.1885
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Сергей Гаврилович и Анна Васильевна
Бракосочетание
05.02.1908

Жена: Воронина Клавдия Ивановна

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Witnesses:д. Чепелёво Алексей Воронин и д. Лютарецкое Василий Семёнович д. Чепелёво Тимофей Владимирович и с. Крюкова Александра Ивановна Шелагурова
Смерть
Неизвестно
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