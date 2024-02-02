Воронин Иван Маркович
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения11.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1885
Отец: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
12.11.1885
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Сергей Гаврилович и Анна Васильевна
Бракосочетание
05.02.1908
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Witnesses:д. Чепелёво Алексей Воронин и д. Лютарецкое Василий Семёнович д. Чепелёво Тимофей Владимирович и с. Крюкова Александра Ивановна Шелагурова
Смерть
Неизвестно