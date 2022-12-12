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Садокова Зинаида Васильевна

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Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1890 ст.

Отец: Садоков Василий Константинович

Мать: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 22.11.1910 по 1917 ст.
Михеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Учительница Михеевской церковно-приходской школы Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 1917
Учительница Перцовской земской школы Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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