Ветошкин (Vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетошкин (Vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)

Ветошкин (Vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ветошкин (vetoshkin) Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ветошкин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ветошкин (vetoshkin) Андрей Гаврилович (Andrey Gavrilovich)

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close