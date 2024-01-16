Ветошкин (Vetoshkin) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович
Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ветошкин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ветошкин (vetoshkin) Андрей Гаврилович (Andrey Gavrilovich)
Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно