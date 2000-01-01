Ромадин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромадин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Бунькова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромадин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромадина Дарья Федотовна
Смерть
Неизвестно