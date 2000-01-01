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Ромадин Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромадин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бунькова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромадин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ромадина Дарья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромадина Дарья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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