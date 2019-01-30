Грибов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибов Алексей

Грибов Алексей

avatar

Место рождения

д.загорье слободской сельсовет

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

д.загорье слободской сельсовет
Рождение ребёнка
22.04.1928

Сын: Грибов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Грибова Наталья

д.Улома Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1941

Дочь: Тихонова Рима Алексеевна

Мать ребёнка: Грибова Наталья

д. загорье
Рождение ребёнка
05.12.1945

Дочь: Климова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Грибова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Грибова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райдна Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Грибова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Грибова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: клавдия петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копейкина Дина Алексеевна

Мать ребёнка: Грибова Наталья

Смерть
27.08.1947
д. загорье
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close