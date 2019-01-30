Грибов Алексей
Место рожденияд.загорье слободской сельсовет
Дата рождения1898
Дата смерти27.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
д.загорье слободской сельсовет
Рождение ребёнка
22.04.1928
Мать ребёнка: Грибова Наталья
д.Улома Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1941
Дочь: Тихонова Рима Алексеевна
Мать ребёнка: Грибова Наталья
д. загорье
Рождение ребёнка
05.12.1945
Дочь: Климова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Грибова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Грибова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райдна Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Грибова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Грибова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: клавдия петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копейкина Дина Алексеевна
Мать ребёнка: Грибова Наталья
Смерть
27.08.1947
д. загорье