Корзникова Агния Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Корзников Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корзников Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)
Смерть
Неизвестно