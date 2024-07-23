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Корзникова Агния Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Корзников Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Корзников Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Корзников Григорий Андриянович (Адрианов)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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