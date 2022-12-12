Ильиченко Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1954
Бракосочетание
24.07.1976
Рождение ребёнка
22.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильиченко Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
24.09.1981
Дочь: Ильиченко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Ильиченко Нина Георгиевна