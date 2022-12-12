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Ильиченко Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1954

Отец: Ильиченко Михаил Григорьевич

Мать: Ильиченко Лидия Фоминична

Бракосочетание
24.07.1976

Жена: Ильиченко Нина Георгиевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильиченко Нина Георгиевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.09.1981

Дочь: Ильиченко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Ильиченко Нина Георгиевна

Томск, город Томск, Томская область
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