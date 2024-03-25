Гридин Юрий Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1965
Дата смерти25.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1965
Отец: Гридин Рудольф Васильевич
Мать: Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гридина Светлана
Рождение ребёнка
21.07.2004
Мать ребёнка: Гридина Светлана
Рождение ребёнка
05.07.2006
Дочь: Гридина Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Гридина Светлана
Смерть
25.03.2024