Малюгин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюгина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Малюгина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюгина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Малюгина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюгина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Малюгина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ачилова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Малюгина Клавдия

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