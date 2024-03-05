Малюгин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюгина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Малюгина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малюгина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Малюгина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малюгина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Малюгина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ачилова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Малюгина Клавдия