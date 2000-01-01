Старцев Николай Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Николай Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1990

Отец: Старцев Игорь Николаевич

Мать: не указана

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