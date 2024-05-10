Прижимов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 23 | № 8. 28 января 1918 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Юшковской крестьянин Николай Михайлов Априжимов православно... Показать все
Смерть
Неизвестно