Прижимов Николай Михайлович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прижимов Николай Михайлович

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1918 ст.

Жена: Прижимова (Фокина) Анастасия Ивановна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 22 | Кол-во лет невесте: 23 | № 8. 28 января 1918 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Юшковской крестьянин Николай Михайлов Априжимов православно... Показать все
Смерть
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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