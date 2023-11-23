Иоанн Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Яков Иоаннов
Мать: Марфа Петрова
Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Яков Иоаннович (1771 — 1803) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Яковлевича. Обучался в семинарии. В 1790 году рукоположен во диакона к церкв... Показать все
Смерть
1810