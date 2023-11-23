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Иоанн Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

1721 г.р.

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Яков Иоаннов

Мать: Марфа Петрова

Иоанн Яковлевич (1742 — 1810) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Якова Иоанновича. В 1767 году рукоположен во священника. Служил в том же селе. В 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Яков Иоаннович (1771 — 1803) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Яковлевича. Обучался в семинарии. В 1790 году рукоположен во диакона к церкв... Показать все
Смерть
1810

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