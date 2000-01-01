Титенок Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенок Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Лях Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Титенок Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Титенок Константин Васильевич

Отец ребёнка: Титенок Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титенок Виктор Васильевич

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