Титенок Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Лях Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Титенок Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1985
Сын: Титенок Константин Васильевич
Отец ребёнка: Титенок Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно