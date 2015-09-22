Сорокин Александр Борисович
Место рожденияКуйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Дата рождения06.09.1941
Дата смерти22.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941
Отец: Сорокин Борис Павлович
Мать: Сорокина Мария Федоровна
Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Бракосочетание
24.04.1965
Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
10.12.1965
Сын: Сорокин Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1972
Дочь: Трондина Елена Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Валентина Леонтьевна
Куйбышевская область, г. Похвистнево
Смерть
22.09.2015