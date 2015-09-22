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Сорокин Александр Борисович

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Место рождения

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково

Дата рождения

06.09.1941

Дата смерти

22.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941

Отец: Сорокин Борис Павлович

Мать: Сорокина Мария Федоровна

Куйбышевская область, Похвистневский район, с.Кротково
Бракосочетание
24.04.1965

Жена: Сорокина Валентина Леонтьевна

Куйбышевская область, г.Похвистнево
Рождение ребёнка
10.12.1965

Сын: Сорокин Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1972

Дочь: Трондина Елена Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Валентина Леонтьевна

Куйбышевская область, г. Похвистнево
Смерть
22.09.2015
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