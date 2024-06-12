Федулов Стефан Осипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федулов Стефан Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федулов Осип Степанович

Мать: Федулова Мария Никитична

Бракосочетание
06.02.1884 ст.

Жена: Федулова (Леонтьева) Пелагия Алексеевна

Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Рашева (Федулова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Федулова (Леонтьева) Пелагия Алексеевна

Селище, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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