Федулов Стефан Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федулов Осип Степанович
Мать: Федулова Мария Никитична
Бракосочетание
06.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Рашева (Федулова) Мария Степановна
Мать ребёнка: Федулова (Леонтьева) Пелагия Алексеевна
Селище, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно