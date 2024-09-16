Карабаницкий Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабаницкая Наталья