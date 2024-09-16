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Карабаницкий Вячеслав Александрович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

10.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987

Отец: Карабаницкий Александр Григорьевич

Мать: Карабаницкая (Гитальская) Нина Ивановна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабаницкая Наталья

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