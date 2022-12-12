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Кудымов Иван Алексеевич

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Призыв на военную службу
1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области
Бракосочетание
До 1941

Жена: Кудымова Ксения Федотовна

Попал в плен (военное)
1942
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
В1942 году на территории Смоленской области попал в плен.
Попал в плен (военное)
С 1942 по 1944
г. Гомель и г. Борисов (Белоруссия)
В 1942-1944 годах находился в лагерях для военнопленных в г. Гомель и г. Борисов.
Попал в плен (военное)
С 1944
на территории Восточной Пруссии (I («Кёнигсберг») военный округ вермахта)
С 1944 года вывезен в лагерь для военнопленных на территории Восточной Пруссии (I («Кёнигсберг») военный округ вермахта).
Попал в плен (военное)
До ?.03.1945
Восточная Пруссия
Весной 1945 года был освобожден наступающими войсками 3-го Белорусского фронта.
Военная служба
С 03.04.1945
199-й армейский запасной стрелковый полк 31-я армия 3-й Белорусский фронт
Прибыл для прохождения службы в 199-й армейский запасной стрелковый полк 31-я армия 3-й Белорусский фронт.
Военная служба
До 03.04.1945
сборно-проверочный пункт № 59 ОКР "СМЕРШ" 31-й армии 3-й Белорусский фронт
Весной 1945 года был освобожден наступающими войсками 3-го Белорусского фронта. После освобождения проходил проверку в сборно-проверочном пункте № 59 ОКР "СМЕРШ" 31-й армии 3-й Белорусский фронт.
Военная служба
До 30.04.1945
31-я армия 1-й Украинский фронт
Рядовой, стрелок в 34-й отдельной армейской штрафной роте 31-я армия 1-й Украинский фронт. Рота вела боевые действия в апреле 1945 года в полосе обороны 123-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизи... Показать все
Смерть
30.04.1945
Конрадсвальдау, Нижняя Силезия, Германия
30 апреля 1945 г. погиб в бою за высоту 480,7 севернее немецкого села Конрадсвальдау (нем. Konradswaldau) ,провинция Нижняя Силезия, округ Лигниц, Германия, ныне деревня Кондратув (польс. Kondratow), ... Показать все
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