Девяткин Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1979
Рождение ребёнка
20.10.2000
Дочь: Девяткина Лариса Романовна
Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Девяткин Георгий Романович
Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна