Девяткин Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткин Роман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1979

Отец: Девяткин Сергей Иванович

Мать: Девяткина Лариса Леонидовна

Рождение ребёнка
20.10.2000

Дочь: Девяткина Лариса Романовна

Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Девяткин Георгий Романович

Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Каштанова Ирина Анатольевна

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