Гудков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудков Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Петрова (Гудкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Дерняки, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Васильева Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно