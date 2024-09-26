Гудков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Петрова (Гудкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дерняки, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Васильева Феодосья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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