Кривоногов Прохор Степанович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Кривоногов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кривоногов Василий Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кривоногов Филипп Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1810