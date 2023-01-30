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Кривоногов Прохор Степанович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Кривоногов Степан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Евдокия Ивановна/Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кривоногов Василий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кривоногов Филипп Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1810
Громково, Богородский, Московская область

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