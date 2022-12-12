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Сумпаков Андрей Васильев

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

14.08.1854

Дата смерти

22.09.1854

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1854

Отец: Сумпаков Василий Косьмин

Мать: Сумпакова Евдокия Матвеева

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Крещение
15.08.1854
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Смерть
22.09.1854
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
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