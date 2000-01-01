Полторацкая (не известно) Анна Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкая (не известно) Анна Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Полторацкий Яков Прокопович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Полторацкий Яков Прокопович

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полторацкий Яков Прокопович

Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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