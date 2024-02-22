Вдовенко Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вдовенко) Света Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вдовенко) Оля Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенко Саша Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно