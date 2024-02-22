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Вдовенко Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Вдовенко Андрей Филиппович

Мать: Вдовенко Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вдовенко) Света Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вдовенко) Оля Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Саша Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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