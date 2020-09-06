Смирнов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1954
Дата смерти06.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954
Рождение ребёнка
30.10.1977
Дочь: Дбай (Смирнова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Смирнова (Александрович) Людмила Зеноновна
Рождение ребёнка
13.07.1985
Сын: Смирнов Егор Александрович
Мать ребёнка: Смирнова (Александрович) Людмила Зеноновна
Смерть
06.09.2020