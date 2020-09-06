Смирнов Александр Викторович 24.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1954

Дата смерти

06.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954

Отец: Смирнов Виктор Александрович

Мать: Смирнова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.10.1977

Дочь: Дбай (Смирнова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Смирнова (Александрович) Людмила Зеноновна

Рождение ребёнка
13.07.1985

Сын: Смирнов Егор Александрович

Мать ребёнка: Смирнова (Александрович) Людмила Зеноновна

Смерть
06.09.2020

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