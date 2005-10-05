Грицков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрицков Геннадий

Грицков Геннадий

Место рождения

Илек, Россия

Дата рождения

16.12.1945

Дата смерти

05.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1945

Отец: Грицков Анатолий Николаевич

Мать: Грицкова Мария Трофимовна

Илек, Россия
Бракосочетание
1969

Жена: Грицкова Екатерина

Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грицкова Екатерина

Белово, Россия
Смерть
05.10.2005
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close