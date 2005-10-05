Грицков Геннадий
Место рожденияИлек, Россия
Дата рождения16.12.1945
Дата смерти05.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1945
Илек, Россия
Бракосочетание
1969
Жена: Грицкова Екатерина
Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грицкова Екатерина
Белово, Россия
Смерть
05.10.2005
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва