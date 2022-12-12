Волков Яков Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Максим Ларионович
Мать: Волкова Марья Петровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: Колюбакина Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Подымова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1907
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно