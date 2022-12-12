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Волков Яков Максимович

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Максим Ларионович

Мать: Волкова Марья Петровна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Волков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: Колюбакина Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Подымова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1907

Сын: Волков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков ?Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Матрена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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