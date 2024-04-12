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Дроздова Татьяна Фроловна

Место рождения

Погост, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дроздов Фрол

Мать: не указана

Погост, Холмогорский район, Архангельская область
Пеньгиша - так раньше называлась деревня
Рождение ребёнка
1933

Сын: Золотилов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Золотилов Иван Николаевич

Усть-Пинега, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1983
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
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