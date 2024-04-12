Дроздова Татьяна Фроловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дроздов Фрол
Пеньгиша - так раньше называлась деревня
Рождение ребёнка
1933
Сын: Золотилов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Золотилов Иван Николаевич
Усть-Пинега, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1983
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область