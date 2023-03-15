Бойков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойков Георгий

Бойков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звездочетова (Бойкова) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каличенко (Бойкова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бойкова) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.