Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна
Место рожденияУлан-Удэ, Россия
Дата рождения15.08.1892
Дата смерти01.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.03.1913
Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович
Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Рождение ребёнка
21.11.1916
Сын: Кузнецов Моисей Борисович
Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Рождение ребёнка
04.07.1918
Дочь: Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Рождение ребёнка
04.07.1924
Дочь: Кучеревская (Кузнецова) Анна (Ханна)
Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Смерть
01.09.1982
Похороны
Неизвестно