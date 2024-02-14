Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Место рождения

Улан-Удэ, Россия

Дата рождения

15.08.1892

Дата смерти

01.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Рождение ребёнка
Около 15.03.1913

Сын: Кузнецов Юрий (Урий) Борисович

Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Рождение ребёнка
21.11.1916

Сын: Кузнецов Моисей Борисович

Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Рождение ребёнка
04.07.1918

Дочь: Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Рождение ребёнка
04.07.1924

Дочь: Кучеревская (Кузнецова) Анна (Ханна)

Отец ребёнка: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Смерть
01.09.1982
Похороны
Неизвестно

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