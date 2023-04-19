Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ведягина-Исаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1988

Дочь: Каргополова-Киселева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Каргаполов Николай

Рождение ребёнка
28.10.1988

Сын: Каргаполов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Каргаполов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргаполов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Каргаполов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргаполов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Каргаполов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргаполов Николай

Смерть
Неизвестно
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