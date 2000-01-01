Девятых Иван Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятых Иван Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1898 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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