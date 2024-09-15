Калмацуй Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калмацуй Павел

Мать: Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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