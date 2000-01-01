Храпицкий Леонид Семëнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпицкий Леонид Семëнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934

Отец: Храпицкий Семён

Мать: Храпицкая Елена

Рождение ребёнка
13.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса
Рождение ребёнка
16.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одесса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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