Храпицкий Леонид Семëнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1934
Отец: Храпицкий Семён
Мать: Храпицкая Елена
Рождение ребёнка
13.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Одесса
Рождение ребёнка
16.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Одесса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно