Петровская (Орлова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровская (Орлова) Лидия Михайловна

Петровская (Орлова) Лидия Михайловна

avatar

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

До ?.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Орлов Михаил Аркадьевич

Мать: Орлова (Митрофанова) Александра Ивановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Александро-невская церковь, что при земской больнице
Крещение
08.01.1900
Воспреемники: симбирский мещанин Василий Петрович Васильев и вдова поручика Елизавета Евграфовна Орлова
Рождение ребёнка
05.12.1921

Дочь: Кучерук (Петровская) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1923

Дочь: Кочнева (Петровская) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич

Ховрино, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Петровская Елизавета (Ирина) Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич

Смерть
До ?.04.1948

Мы используем куки для улучшения работы сайта.