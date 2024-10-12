Петровская (Орлова) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.01.1900
Дата смертиДо ?.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Александро-невская церковь, что при земской больнице
Крещение
08.01.1900
Воспреемники: симбирский мещанин Василий Петрович Васильев и вдова поручика Елизавета Евграфовна Орлова
Рождение ребёнка
05.12.1921
Дочь: Кучерук (Петровская) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1923
Дочь: Кочнева (Петровская) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич
Ховрино, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Петровская Елизавета (Ирина) Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Алексеевич
Смерть
До ?.04.1948