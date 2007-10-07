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Кощеева Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1908

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908

Отец: Кощеев Козьма Иннокентьевич

Мать: Кощеева Евдокия

Рождение ребёнка
10.07.1925

Сын: Рылов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1927

Дочь: Литвякова - Рылова Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1932

Сын: Рылов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
17.07.1935

Дочь: Плеханова - Рылова Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1938

Дочь: Мещерякова - Рылова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1940

Дочь: Султанова-Рылова Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
24.12.1944

Дочь: Капрошина - Рылова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
08.08.1947

Дочь: Миронова - Рылова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич

Смерть
01.01.1980
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