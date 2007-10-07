Кощеева Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1908
Дата смерти01.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908
Отец: Кощеев Козьма Иннокентьевич
Мать: Кощеева Евдокия
Рождение ребёнка
10.07.1925
Сын: Рылов Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1927
Дочь: Литвякова - Рылова Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1932
Сын: Рылов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
17.07.1935
Дочь: Плеханова - Рылова Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1938
Дочь: Мещерякова - Рылова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1940
Дочь: Султанова-Рылова Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
24.12.1944
Дочь: Капрошина - Рылова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
08.08.1947
Дочь: Миронова - Рылова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Рылов Яков Григорьевич
Смерть
01.01.1980