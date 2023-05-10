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Хидирян (Шатверян) Жанна Валерьевна
Хидирян (Шатверян) Жанна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1976
Пол
Женский
Отец
Шатверян Валерий Михайлович
1946 г.р.
Мать
Шатверян (Калюжная) Надежда Николаевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976
Отец:
Шатверян Валерий Михайлович
Мать:
Шатверян Надежда Николаевна
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