Хидирян (Шатверян) Жанна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хидирян (Шатверян) Жанна Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976

Отец: Шатверян Валерий Михайлович

Мать: Шатверян Надежда Николаевна

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