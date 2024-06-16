Левиева Бурхо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левиева Бурхо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазол

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяу

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белла

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алик

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римма

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת

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