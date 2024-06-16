Левиева Бурхо
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазол
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильяу
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белла
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алик
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римма
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Ягудаев Гавриэль ג בטבת