Таралина Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1979
Отец: Таралин Юрий Николаевич
Мать: Таралина Лидия
Рождение ребёнка
09.05.2009
Сын: Свирин Максим Ильич
Отец ребёнка: Свирин Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Никита Валерьевич