Таралина Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таралина Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1979

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1979

Отец: Таралин Юрий Николаевич

Мать: Таралина Лидия

Рождение ребёнка
09.05.2009

Сын: Свирин Максим Ильич

Отец ребёнка: Свирин Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Никита Валерьевич

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