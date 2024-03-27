Фярюзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фярюзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Аллямова Абида

Отец ребёнка: Аймалетдин

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймалетдинов Биктимир

Отец ребёнка: Аймалетдин

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафися

Отец ребёнка: Аймалетдин

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фасяхат

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарбия

Отец ребёнка: Аймалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сария

Отец ребёнка: Аймалетдин

Смерть
Неизвестно
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