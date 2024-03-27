Фярюзя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Аллямова Абида
Отец ребёнка: Аймалетдин
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аймалетдин
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафися
Отец ребёнка: Аймалетдин
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фасяхат
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарбия
Отец ребёнка: Аймалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сария
Отец ребёнка: Аймалетдин
Смерть
Неизвестно