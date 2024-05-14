Жила Ксения Николаевна 02.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жила Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1923

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1950

Дочь: Тропичева (Жила) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Жила Иван Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1957

Сын: Жила Илья Иванович

Отец ребёнка: Жила Иван Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2016

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