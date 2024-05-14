Жила Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1923
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1923
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1950
Дочь: Тропичева (Жила) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Жила Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1957
Сын: Жила Илья Иванович
Отец ребёнка: Жила Иван Михайлович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
2016