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Мухаметрашит Абдулсаттаров

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Абдулсаттар Абдулвагапов

Мать: Гурбан

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Минхафиз Мухаметрашитов

Мать ребёнка: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
20.04.1879 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель сына на никахе, согласно МК по Кубяково за 1879: Невеста - Шамсизямал Шахихаррамова 19 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - Минхафиз Мухаметрашитов 19 лет из деревни Куб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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