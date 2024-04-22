Мухаметрашит Абдулсаттаров
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Абдулсаттар Абдулвагапов
Мать: Гурбан
Рождение ребёнка
1860 ст.
Упоминание
20.04.1879 ст.
Представитель сына на никахе, согласно МК по Кубяково за 1879: Невеста - Шамсизямал Шахихаррамова 19 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - Минхафиз Мухаметрашитов 19 лет из деревни Куб... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно