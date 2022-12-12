Волков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Волков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1905
Жена: Волкова Елена Ивановна
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Григорий
Мать ребёнка: Волкова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно