Волков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Волков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Волкова Елена Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Григорий

Мать ребёнка: Волкова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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